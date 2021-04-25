Koronavirüs pandemisinde üçüncü dalganın yakıcı etkisi devam ederken, şimdiye kadar binlerce kişiyi yaşama döndüren fedâkar sağlık kurumlarının başında Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi geliyor.

Kovid-19 salgınında bir yıl geride kalırken, üçüncü dalganın yakıcı etkisi devam ediyor. Pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan ve binlerce kişiyi yaşama döndüren sağlık kurumlarının başında ise İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi yani bilindik ismiyle Çapa geliyor. Pandemi sürecinde bir yandan Kovid-19 hastalarına, bir yandan diğer branşlardaki hastalara hizmet veren Çapa’da, öğrencilerin eğitimlerine dijital ve yüz yüze olarak devam ediliyor.

2020’nin Mart ayından bu yana pandemiye karşı verilen mücadeleyi Milliyet’e anlatan İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, şunları söyledi:

GÜNDE 1500 BAŞVURU

“Bu zorlu dönemde bir yılı aşkın sürede 400 binden fazla hasta Kovid-19 ön tanısı ile değerlendirildi. En yoğun dönemde günde bin 500’e yakın hasta başvurusu oluyordu. Bir üniversite hastanesi olarak çok büyük bir hasta sayısına hizmet verirken, diğer hastalıklar için ayrı yoğun bakım üniteleri oluşturduk” dedi.

Çocuk ve erişkin olmak üzere Kovid-19 servislerine bugüne kadar 2 bine yakın hasta yatırıldığı bilgisini paylaşan Prof. Dr. Tükek, Milliyet’e şu bilgileri aktardı:

“Yoğun bakım servislerimizde bir yıllık süreçte 500’den fazla Kovid-19 hastasına hizmet verdik. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Kovid-19 İzlem Merkezi’ni hayata geçirmemiz çok önemli bir atılımdı. Bu merkez adeta hastalığa ilişkin bilgi bankamız oldu. Merkezden elde edilen veriler sayısında çok sayıda bilimsel yayın çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Merkez, iyileştikten sonraki dönem hastaların karşılaşacağı sorunlara yönelik de önemli çalışmalar ortaya koydu.”

DİSİPLİNLİ YAKLAŞIM

“Kovid-19’la mücadelede enfeksiyon, göğüs hastalıkları, dahiliye, acil dahiliye bölümü doktor ve hemşireleri ön safhada yer aldılar. Bu bölümlerdeki arkadaşlarımız savaşı yönetirken, diğer kliniklerdeki asistanlarımız sürece destek verdiler. Pandemi ile mücadelede bir havuz oluşturduk ve herkes nöbetleşe yükü sırtladı. Pandemi sürecinde Çapa’yı farklı ve özel kılan ramotoloji, immünoloji, hematoloji, yoğun bakım, gastroenteroloji, anestezi, kardiyoloji destek ekibinin olmasıydı. Dahiliye olarak acil dahiliye birimi ön saftaydı.

Süreçte bu uzmanlık alanlarının olması çok önemliydi. Kovid-19 sadece enfeksiyon hastalığı değil. Kanda, akciğerde, böbrekte, karaciğer ve kalpte hasara neden olabiliyor. Bu sekellerin iyileştirilmesi saydığım branşların gücünden kaynaklanıyor. Kovid-19’un neden olduğu ek hastalıklara multidisipliner yaklaşım çok önemli. Çapa’da çok disiplinli yaklaşım en önemli özelliğimiz diyebilirim. Enfeksiyon hocalarımız bu dönemde bize çok büyük katkı sundukları gibi, adeta yüreğimize su serptiler. Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin katkısı süreçte yadsınamaz. İlk vakanın ardından kısa sürede müthiş organize olduk. İkinci ve üçüncü dalgada daha deneyimli hareket ettik. Hem kurumsal yerlerden, hem hayırseverlerden ciddi bağışlar vardı. 22 tane yüksek oksijen akım cihazı satın aldık ve bu sayede birçok insanın yoğun bakıma gitmesinin önüne geçtik. Çapa’ya yapılan yardımlar hastalara şifa oluyor.”

Prof. Dr. Tükek, pandemi sürecinde aşı karşıtlarının söylemlerine kulak asılmaması gerektiğine de dikkat çekerek, “Yerli aşılar Ekim ayıdan sonra piyasaya çıkabilir. Yaz sonuna kadar nüfusun büyük kısmının aşılacağını tahmin ediyoruz. Belki ikinci aşılamanın bir kısmı yerli aşılarla yapılacaktır” dedi.

"HAZİRAN'DA RAHATLARIZ"

Geleceğe dair öngörüsünü sorduğumuz Prof. Dr. Tükek, “Haziran ayından itibaren vaka sayılarının oldukça düşeceğini ve rahatlayacağımız düşünüyoruz. Ancak eylül ve ekimde dördüncü dalga gelebilir. Sene sonuna geldiğimizde yeni ilaç ve ikinci tur aşılamalar ile 2022’de pandemiden kurtulmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.



