Capcom’u hack’leyip 11 milyon dolar değerinde Bitcoin istediler

Capcom, bu ayın başlarında büyük bir siber güvenlik olayıyla karşı karşıya olduğunu duyurmuştu. Aktarılanlara göre saldırganlar, Japon şirketin gizli bilgilerini paylaşmamak için şirketten 11 milyon dolar fidye ödemesi talep etti.

Kasım 2020’nin başında Capcom, bir bilgisayar saldırısının hedefi olduğunu bildiren bir açıklama yaptı. Japon şirketi saldırının niteliği hakkında ayrıntılı bilgi vermedi ve sadece bazı operasyonları durdurduğunu ve yetkililere haber verdiğini söyledi.

2 Kasım 2020 sabahının erken saatlerinden itibaren, Capcom Group ağlarından bazıları, e-posta ve dosya sunucuları dahil olmak üzere belirli sistemlere erişimi etkileyen sorunlar yaşadı. Şirket, bunun üçüncü bir şahıs tarafından gerçekleştirilen yetkisiz erişimden kaynaklandığını ve 2 Kasım itibarıyla dahili ağlarının bazı işlemlerini durdurduğunu doğruladı.

Bununla birlikte, Pancak3lullz takma adı altında kötü amaçlı yazılım hakkında bilgi sahibi olan bir siber güvenlik uzmanı, kötü amaçlı yazılımın kodunun bazı kısımlarını analiz edebildi ve Capcom’a “Ragnar Locker” adı altında bir grup tarafından geliştirilen bir fidye yazılımının zarar verdiğini söyledi.

Pancak3lullz, Ragnar Locker’ın Capcom ağlarında 2.000 cihazı şifreleyebildiğini ve şu anda Capcom tarafından erişilemeyen neredeyse 2 Terabaytlık bilginin şifresini çözmek için anahtar karşılığında 11 milyon dolar değerinde Bitcoin istediğini söyledi.

Veriler arasında Capcom riskli belge dosyaları, pasaportlar, satış raporları, banka ekstreleri, sözleşmeler ve stratejik bilgiler yer alıyor.

Düzenlenen basın açıklamasında bilgisayar korsanlarının iddialarını 'kısmen' yalanlayan Capcom, "herhangi bir müşteri bilgisinin ihlal edildiğine dair hiçbir gösterge olmadığını" söyledi. Capcom, yaşanan olayı yetkililere bildirdi ve soruşturma devam ediyor.