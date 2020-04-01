Cappaletti tarifi: Cappaletti nasıl yapılır?

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Cappaletti tarifi

Cappaletti malzemeleri

Cappaletti hamuru için:

300 gram un

3 yumurta

1 fincan süt

Cappaletti iç malzemesi:

30 gram tuzsuz tereyağı

125 gram tavuk göğüs eti

125 gram hindi eti

150 gram dana jambon

30 gram parmesan peyniri

1 yumurta

Bir tutam Hindistan cevizi

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı beyaz biber

Cappaletti yapılışı

Bir tencereye bol su koyup hindi ve tavuk etini haşlayın. Ayıklayıp didikleyin. Tereyağını bir tavada eritin. Etleri ekleyerek 2 dakikadan fazla olmamak şartıyla orta ateşte soteleyin. Sertleşmemesine ve kızarmamasına özen gösterin. Soğuması için büyük bir kaseye alın. Jambonu çok ince doğrayın. Etler soğuduğunda peynir, Hindistan cevizi, tuz, biber ve yumurtayı bir kaşıkla iyice karıştırıp kenara ayırın. Yumurtaları çırpın. Una yavaş yavaş yedirerek tuzsuz ve yağsız bir hamur elde edin. Hamuru incecik açın. 5 cm genişliğinde uzun şeritlere ve sonra 5 cm’lik karelere bölün. Her parçanın içine bir çay kaşığı kadar malzeme koyup şekillendirerek kapatın. Hamurun yapışması için sık sık sütle ıslatın. Bir tepsiye mutfak bezi serip üzerine un serpin ve kestiğiniz hamurları dizip kuruması için bırakın. Kuruduktan sonra da buzdolabında 4 saat kadar dinlendirin. Büyük bir tencerede su kaynatın. Cappalettileri içine atın. Sık sık karıştırarak ağır ateşte 35 dakika pişirin. Ocaktan alıp süzün. Üzerine parmesan peyniri serpip servis yapın.