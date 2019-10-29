Cara Delevingne ile eskiye dönüş

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Amerikan kadın giyim markası Nasty Gal, 27 yaşındaki manken Cara Delevingne'i reklam yüzü yaptı. Geçtiğimiz yıllarda mali sıkıntılara giren Nasty Gal, Cara Delevingne'in 44 milyon takipçisi olan Instagram hesabı sayesinde, yeni koleksiyonunun satışlarını artırmayı hedefliyor.

Giyim perakendecisi Boohoo'nun yan ürünü olan Nasty Gal markası, şimdiden yeni koleksiyonunu yüzde 50 indirime soktu.

40 parçalık koleksiyonda payetli elbiseler, leopar desenli mini etekler, pantolonlu takımlar ve üzerlerinde iddialı mesajlar veren crop top'lar bulunuyor.

Cara Delevingne'in üzerindeki kırmızı deri ceketin indirimli fiyatı 63 euro, yani 400 Türk lirası.

Nasty Gal koleksiyonunun çekimleri dünyaca ünlü gitarist Jimi Hendrix’in Electric Lady isimli stüdyosunda gerçekleştirildi.

Marka bu sayede, koleksiyonundaki asi ve özgür kadın ruhunu fotoğraflara da aktarma şansı buldu.

Nasty Gal, kıyafetlerinde sahte deri kullanarak vegan bir kıyafet markası.

Fotoğraflar: nastygal.com