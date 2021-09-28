Carettaları korumak için sahillere kazık çakılacak

Antalya’da bir otelin, caretta caretta kaplumbağalarının üreme alanına yürüme bandı yerleştirerek ve 60 yavru kaplumbağanın ölümüne yol açması üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaplumbağaların yuvalama alanlarının belirlenmesi ve korunması için bir proje geliştirdi.

Belek’te, 23 yıldır deniz kaplumbağalarının mayıs-ekim ayları arasındaki yuvalama, yavruların yuvadan çıkışı, bunların kayıt altına alınması ve korunması çalışmaları yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) üyeleri, 26 Ağustos sabahı beş yıldızlı Port Nature Luxury Resort Oteli’nin, yuvalama alanlarının üzerine ahşap yürüme bandı koyduğunu belirlemişti. Yürüme bantlarını aşamayan 60 yavru, denize ulaşmadan öldü.Yine ahşap yol yapan Orange County Resort Hotel’in önündeki sahilde de 70 yavru kaplumbağanın aynı akıbetten son anda kurtarılmıştı.

İki otele toplamda 482 bin 790 TL para cezası uygulayan Bakanlık, önümüzdeki yaz için “Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Alanları ve Sınırlarının Belirlenmesine Yönelik Ahşap Oluşturma Alan Standartlarının Sağlanması Projesi” geliştirdi. Proje kapsamında; deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları ve sınırlarının belirlenmesine yönelik ahşap bariyerler oluşturulacak, alan standartları sağlanarak, koruma ve izleme çalışmalarının etkinliğini artırılacak.

Proje; Muğla’daki Fethiye-Göcek ve Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde, Muğla ve Antalya sınırları içindeki Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde, Mersin ili sınırları içindeki Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yürütülecek.

YUVALARIN KORUNMASI İÇİN 400 KAFES

Proje alanını kapsayan özel çevre koruma bölgelerindeki kumsal alanlarındaki deniz kaplumbağaları yuvalama alanlarının ve sınırlarının belirlenmesi için bilgilendirme tabelaları yapılacak. Kaplumbağalar için koruma kafesleri kurulacak. Sahillere belirli aralıklarla, yuvalama alanlarının belirlenmesi için 1.650 adet çam kazık dikilecek.

Kazıklardan 550 tanesi Patara’ya, 600 adedi Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi kumsalına, 500 tane kazık ise Köyceğiz Dalyan’daki İztuzu kumsalına çakılacak.

Proje kapsamında, kumsallara ayrıca; kaplumbağaların yuvalarının korunması için 400 adet kum altı ve kum üstü kafesi yerleştirilecek.