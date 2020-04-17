Türkiye Caroline Koç'un annesi corona virüse yenik düştü

Caroline Koç'un annesi corona virüse yenik düştü

Türkiye

Caroline Koç'un annesi corona virüse yenik düştü

4 yıl önce yaşamını yitiren iş insanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, corona virüs nedeniyle İzmir'de hayatını kaybetti.

17 Nisan 2020, Cuma 21:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

21 Ocak 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, corona virüs nedeniyle İzmir'de yaşamını yitirdi.

Graud'un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından, 'Muhteşem, güzel büyükannem. Seni seviyorum Mormor, özleyeceğiz. Rahat uyu' mesajıyla duyurdu.

DHA


İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Fatih, gemileri Haliç’e nasıl indirdi?
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
'Önümüzdeki 1-2 hafta' diye bir şey yok, dağılalım!
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
ABD’nin yerini Çin mi alacak?
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gazeteci-tarihçi yazar Orhan Koloğlu vefat etti