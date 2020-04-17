Caroline Koç'un annesi corona virüse yenik düştü
4 yıl önce yaşamını yitiren iş insanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, corona virüs nedeniyle İzmir'de hayatını kaybetti.
17 Nisan 2020, Cuma 21:27 Son Güncelleme:
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21 Ocak 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, corona virüs nedeniyle İzmir'de yaşamını yitirdi.
Graud'un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından, 'Muhteşem, güzel büyükannem. Seni seviyorum Mormor, özleyeceğiz. Rahat uyu' mesajıyla duyurdu.
DHA