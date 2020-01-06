Caroline Stanbury ayrıldı ve düşler adasına tatile gitti

Finans uzmanı Cem Habib, 2003’te aşk yaşamaya başladığı İngiliz Caroline Stanbury ile 2014’te İstanbul’da evlenip İngiltere’ye yerleşmişti. Bir ayakları Dubai’de olan çiftin 3 çocuğu var: Yasmin, Aaron ve Zack.

Caroline Stanbury 3 gün önce ayrılık kararı aldıklarını “İnişler ve çıkışlarla dolu 17 yıl sonra ilişkimize artık karı-koca olarak değil, arkadaşça devam etme sonucuna vardık” sözleri ile açıkladı.

Tatile çıktı

Caroline Stanbury bu sözlerden hemen sonra da tatile çıktı. Hint Okyanusu’nda düşler adası olarak bilinen Mauritius’a gitti. Adanın en lüks otellerinden birinde kalıp boşanmanın stresini atıyor.

Caroline Stanbury daha geçen ağustosta eşi Cem Habib’i şöyle tanımlamıştı:

“Uzun boylu, esmer ve yakışıklı.”