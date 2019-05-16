Olay Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda geçtiğimiz Salı günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre daha önce Çarşı grubu liderlerinden Alen Markanyan'ı bacağından vuran Harun Dulkara, aynı taraftar grubu liderlerinden Ayhan Güner'e silahlı saldırı düzenledi.

Her iki bacağına 3 kurşun isabet eden Ayhan Güner, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Güner'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA