Dışişleri Bakanı Ebrard, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) ile çok uzun bir sohbet gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki ilişkiler hakkında derinlemesine konuştuk. Bunun sonucunda ağustosta İstanbul’dan Meksiko’ya doğrudan uçuşlar başlıyor." ifadesini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Çavuşoğlu, dün, resmi ziyaret amacıyla gittiği Meksika’nın başkenti Mexico’da Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard ile bir araya gelmişti.

AA