Casaubon müjdeyi verdi: İstanbul'dan direkt uçuşlar başlıyor
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon, ağustosta İstanbul’dan başkent Meksiko’ya doğrudan uçuşların başlayacağını duyurdu
Dışişleri Bakanı Ebrard, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) ile çok uzun bir sohbet gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki ilişkiler hakkında derinlemesine konuştuk. Bunun sonucunda ağustosta İstanbul’dan Meksiko’ya doğrudan uçuşlar başlıyor." ifadesini kullandı.
ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ
Çavuşoğlu, dün, resmi ziyaret amacıyla gittiği Meksika’nın başkenti Mexico’da Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard ile bir araya gelmişti.
AA