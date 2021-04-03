Casio Wear OS işletim sistemli ilk G-Shock saatini tanıttı

GSW-H1000 için kullanıcılara üç farklı seçenek sunuluyor. Tüm modellerde çift katmanlı bir ekran bulunuyor. Bu katmanlardan birinde monokrom ve daima açık bir LCD ekran paneli yer alıyor. Diğer katmanda ise sensör ve harita verilerinin gösteriminde kullanılan renkli LCD panel bulunuyor.

Casio GSW-H1000’nin tüm seçeneklerinde titanyum bir arka panel ve renkli alüminyum Start butonu yer alıyor. Kasa ve kayışta ise petek dokusu tercih edilmiş. G-Shock’la özdeşleşen dayanıklı tasarımda öne çıkan noktalardan biri. Saatin şarj portu ve mikrofonu da suya dayanıklı. Buna ek olarak, Casio GSW-H1000’nin 200 metre derinlikte çalışabiliyor.

Casio GSW-H1000’nin üç seçeneğinde de yerleşik GPS, kalp atış hızı, basınç ve rakım sensörleri mevcut. Saatte bulunan Casio uygulamasında ise 15 aktivite ve 24 kapalı mekan egzersizi seçeneği sunuluyor.

Casio, saat için fiyat veya çıkış tarihi bilgileri ise henüz açıklamış değil.