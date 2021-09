Castlevania Advance Collection, PS4, Xbox One ve PC için yayınlandı

Koleksiyon, Castlevania serisinin en beğenilen oyunlarından Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance ve Castlevania: Aria of Sorrow‘u içeriyor. Ek olarak, koleksiyonda dördüncü bir bonus oyun daha var: 1995 yılında çıkan SNES oyunu Castlevania: Vampire’s Kiss (Amerika’da ‘Dracula X’ olarak da bilinir).

Castlevania serisinin 35. yıl dönümünün bir kutlaması olarak piyasaya sürülen Advance Collection, M2 (Sega 3D Classics portlarının arkasındaki stüdyo) ile birlikte geliştirildi ve stüdyo, Konami orijinal oyunlarının "mümkün olan en iyi rekreasyonunu" oyuncularla buluşturma sözü veriyor. Yeni "Checkpoint" noktaları oyunu "kaydetmenize, yeniden oynatmanıza ve geri sarmanıza" olanak tanıyor.

Oyuncular bu koleksiyonla, üç oyunda bulunan müziklerin tamamına ulaşabilecekler ve özelleştirilebilir çalma listeleri oluşturabilecekler. Ayrıca koleksiyon oyun içi galerileri, daha önce görülmemiş çizimleri, tasarımları, eskizleri, ve daha fazlasını içeriyor. Oyun ayrıca düşmanlar, ekipman ve daha fazlası hakkında bilgi sunan bir ansiklopedi ile birlikte geliyor.