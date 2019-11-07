Catherine Deneuve felç geçirdi!
Sinemanın efsanevi ismi Catherine Deneuve (76), Fransa'nın başkenti Paris'te acil olarak hastaneye kaldırıldı. Deneuve’nun felç geçirdiği öğrenildi
76 yaşındaki oyuncu Catherine Deneuve'nun salı gecesi felç geçirdiğini ortaya çıktı.
Deneuve ailesi, çok sınırlı ve geri dönüşümü olan iskemik inme geçirdiğini belirtti.
Beyin fonksiyonları zarar görmedi
Deneuve'un beyin fonksiyonlarının zarar görmediği öğrenildi
Oyuncunun menajeri, "Hareket kabileyitini kaybetmedi, elbette bir süre dinlenecek" dedi.
100'ü aşkın filmde rol aldı
Fransız sinemasının en büyük aktrislerinden biri olan Catherine Deneuve, 1967 yapımı 'Belle Du Jour' ile dünya çapında şöhrete ulaştı
Oscar adaylığı bulunan Fransız yıldız, şimdiye kadar 100'ü aşkın filmde rol aldı.
Usta oyuncu, son olarak yönetmen Emmanuelle Bercot’un Paris’te çektiği ve tamamlanma aşamasına gelen 'De son vivant' isimli filmin set çalışmalarına katılıyordu.