Catherine Deneuve felç geçirdi!

76 yaşındaki oyuncu Catherine Deneuve'nun salı gecesi felç geçirdiğini ortaya çıktı.

Deneuve ailesi, çok sınırlı ve geri dönüşümü olan iskemik inme geçirdiğini belirtti.

Beyin fonksiyonları zarar görmedi

Deneuve'un beyin fonksiyonlarının zarar görmediği öğrenildi

Oyuncunun menajeri, "Hareket kabileyitini kaybetmedi, elbette bir süre dinlenecek" dedi.

100'ü aşkın filmde rol aldı

Fransız sinemasının en büyük aktrislerinden biri olan Catherine Deneuve, 1967 yapımı 'Belle Du Jour' ile dünya çapında şöhrete ulaştı

Oscar adaylığı bulunan Fransız yıldız, şimdiye kadar 100'ü aşkın filmde rol aldı.

Usta oyuncu, son olarak yönetmen Emmanuelle Bercot’un Paris’te çektiği ve tamamlanma aşamasına gelen 'De son vivant' isimli filmin set çalışmalarına katılıyordu.







