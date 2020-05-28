Magazin 'Çatı Katı Aşk' bu yaza damga vuracak

'Çatı Katı Aşk' bu yaza damga vuracak

Magazin

'Çatı Katı Aşk' bu yaza damga vuracak

Başrollerini Furkan Andıç, Nilay Deniz, Ezgi Şenler ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı ‘Çatı Katı Aşk’ yakında Kanal D'de ekrana gelecek.

28 Mayıs 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Kanal D’de yeni dizi heyecanı! Başrollerini Furkan Andıç, Nilay Deniz, Ezgi Şenler ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı ‘Çatı Katı Aşk’ yakında ekrana gelecek. Yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Senaryosu Saygın Delibaş ile Fethi Kantarcı imzalı. Yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz’in üstlendiği ‘Çatı Katı Aşk’ın hikayesi sımcıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlıyor. Yeşilçam filmleri tadındaki romantik komedi yaz ekranına damga vurmaya hazırlanıyor.

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