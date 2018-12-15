Çatıdan atlayan kadın arabanın üzerine düştü

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. 4 katlı binanın çatısına çıkan Şerife K. (27) kendini aşağıya bıraktı. Bu sırada bodrum katındaki tekstil atölyesine ait araca kumaş yükleniyordu.

Genç kadın, minibüsün üstüne düştü. Şerife K.'ya ilk müdahaleyi kumaş yükleyenler yaptı. Olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası genç kadın, hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kadının kolunun kırıldığı tespit edildi.

Atölye sahibi Ahmet Parlak yaşanan olayı mucize olduğunu belirterek, "Yanımızda çalışan arkadaş, kumaş yüklemek için aracı kapı önüne park etti. Geldikten 40 saniye sonra kadın çatıdan düştür. Kadın düşer, düşmez 'ben atladım' demiş. Durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi.Çatıdan atlayan Şerife K.'nın komşusu ise psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu yüzden atlamış olabileceğini iddia etti.