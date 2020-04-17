Çatlamış ve hasar görmüş ellere veda edin

Kolonyalar ve el dezenfektanları, koronavirüs ile savaştığımız şu günlerde ayrılmaz birer parçamız haline geldi. Son haftalarda kolonya satışının 34 kat, el dezenfektanı satışının ise 10 kat arttığını belirtmek, bu ikilinin hayatımızdaki yeni yerini açıklamak için yeterli olacaktır. Bu ürünleri kullanmamız gerekli ama ellerimizi tahriş ettikleri, nem bariyerlerini zedeledikleri de bir gerçek.

Ne iyi ki yıpranan, çatlayan, tahriş olan ellerimizi nemlendirmek, yumuşacık yapmak için yüzde 100 doğal Thalia Natural Beauty El Kremleri var. Paraben ve parafin gibi sağlığa zararlı maddeleri içermeyen, her biri özenle Akten Kozmetik Laboratuvarı’nda hazırlanan yüzde 100 doğal Thalia Natural Beauty El Kremleri, hasar görmüş ellerinize derinlemesine bakım sunar, pütürlü hale gelmiş ellerinizi nemlendirir, yumuşacık yapar.

Thalia Natural Beauty Aloe Vera Serisi Onarıcı ve Nemlendirici El Kremi: Ürün, %5 aloe vera özsuyu içeriği, yoğun ve akışkan dokusuyla ellerinizi anında nemlendirerek korur, aynı zamanda yıpranmış ellerinizi ve tırnaklarınızı onarmaya yardımcı olur. Aloe veranın gerçek bir mineral, aminoasit ve vitamin deposu olduğunu da belirtmeliyiz.

Thalia Natural Beauty Coconut Oil Besleyici ve Onarıcı El Kremi: Ürün, Hindistan cevizi yağı içeren formülüyle ellerinizi derinlemesine beslemeye ve nemlendirmeye yardımcı olur, bakımını yapar, yumuşatıp pürüzsüzleştirir. Tırnaklarınızı da güçlendirir. Antioksidan ve antibakteriyel Hindistan cevizi yağı E, C ve B6 vitaminlerine, demir, magnezyum, sodyum, potasyum gibi minerallere sahiptir.

Thalia Natural Beauty Marshmallow Miselar El Kremi: Ürün, tatlı-enerjik kokusu ve hatmi çiçeği özleriyle ellerinizi yumuşatır, pürüzsüzleşmesine yardımcı olur. Hızlı emilim sağlayan özel formülüyle kullanım sonrası yağlılık hissi bırakmaz. Hatmi çiçeği ayrıca nişasta, pektin, ham şeker, cilt için yararlı aminoasitlerden biri olan asparagin, licithin, çeşitli vitaminler ve mineraller içerir.

Thalia Natural Beauty Midnight Rose Arındırıcı ve Dengeleyici El Kremi: Ürün, gül suyu ve E vitamini içeren özel formülüyle kuru ve yıpranmış elleri yağlı his bırakmadan besler, onarır ve yaşlanmaya karşı korumaya yardımcı olur. Ellerinize kadifemsi yumuşaklık kazandırır ve tırnaklarınız güçlenmesini destekler. Antioksidan özelliği sahip olan gül, cildi gençleştirir ve canlandırır.

Thalia Natural Beauty Sakura El Kremi: Ürün, içeriğindeki sakura özleriyle ellerinizde çok yoğun ve derinlemesine bir nemlendirme sağlar. Yaşlanma karşıtı ürün, kolajen oluşumunu teşvik eder. E vitamini ve bepanthol ile zenginleştirilmiş içeriği cildinizin esnekliğini geri kazanmasına yardımcı olurken, pigmentasyon ve kırmızı cilt lekelerinin giderilmesini de destekler. Pürüzsüz, yumuşacık ve neme doymuş bir cilt yaratır.

Ebru Şallı by Thalia Avokado Özlü El Kremi: Ürün, içeriğinde değerli yağ asitleri ve yüksek oranda E vitamini barındıran avokado yağıyla cildinizi doğal bir şekilde nemlendirir. Cildiniz tarafından hızla emilir ve cildinizi uzun süre nemlendirerek yumuşatır. Avokado yağının yanı sıra shea yağı da içeren formülüyle çatlamış ve hasar görmüş ellerinize yoğun bakım bakar. Pürüzsüz ve genç bir cilt dokusuna kavuşmanızı sağlar.

Thalia Natural Beauty Innovative Organik Tsubaki El Kremi: Ürün, cildinize narince dokunur ve uzun süreli nem sağlar. İçeriğindeki tsubaki (kamelya yağı) ile çatlamış ve hasar görmüş ellerinize yoğun bir bakım sunar; pürüzsüz ve genç bir cilt dokusuna kavuşmanıza yardımcı olur. Omega-9 yağ asitleri, E vitamini ve bitkisel kolajenler açısından son derece zengin olan tsubaki, cildinizi harika bir şekilde besler.

Thalia Natural Beauty Hydra Perfect Vanilla&Witch Hazel El Kremi: Ürün, kuru ve susuz kalmış ellerinize yoğun bir nemlendirme sunar, cildinizin yenilenmesine yardımcı olur. İçeriğindeki vanilya (vanilla) ile cildinizi yumuşatıp besler, cadı fındığı (witch hazel) özü ve shea yağıyla cildinizin su tutma kapasitesini artırıp pürüzsüzleştirir, besler ve korur. Yıpranmış ellerinize kısa sürede taze bir başlangıç vaat eder.

Thalia Natural Beauty Pure Balance Verbena & Iceland Moss El Kremi: Ürün, mine çiçeği (verbena) ve İzlanda yosununun (Iceland moss) ideal bir kombinasyonunu sunar. Cilt üzerinde sağaltıcı etkileri olan mine çiçeği ve İzlanda yosununun yanı sıra içeriğindeki diğer bitki özleriyle birlikte cildinizin gözeneklerini tıkamaz, yağlanmadan korur, uzun süreli nemlendirme sağlar, cildinizin mat ve sağlıklı görünmesine yardım eder.

Thalia Natural Beauty Keep Fresh White Musk&Argan Oil El Kremi: Ürün, günlük bakımınız için ihtiyacınız olan nemi sağlamaya hazır. Ürünün içeriğindeki argan yağı, büyük oranda E vitamini içerir ve antioksidan özelliği sahiptir; cildin yaşlanmasını geciktirir, esnekliğini artırır, tahrişi azaltır ve hücre yenilenmesini destekler. A, D, E ve F vitaminleri açısından son derece zengin olan shea yağı ise cildinizi bir kalkan gibi sararak korur.