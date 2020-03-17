Türkiye Çavuşoğlu: 3 binden fazla kişi başvurdu

Çavuşoğlu: 3 binden fazla kişi başvurdu

Türkiye

Çavuşoğlu: 3 binden fazla kişi başvurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Avrupa'dan gelecek Türkler hakkında önemli açıklamada bulundu.

17 Mart 2020, Salı 11:19 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Corona Virüs tedbirleri kapsamında Avrupa'dan gelecek Türklerle ilgili açıklama yapıyor.

Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

15 Mart akşamı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde 9 ülke ile uçuşları durdurduk.

3 bin 614 vatandaşımız dönmek için başvurdu.

Vatandaşlarımız döndükten sonra 14 gün karantina ve gözetim altında olacaklarını duyurduk.

34 sefer planladı THY. Fiyatları makul tuttu. vatandaşlarımız uçaklardan alınarak İstanbul ve Kocaeli'ndeki yurtlara yerleştirilecek.

Dün akşam itibarıyla 6 ülkeyle daha uçuşlar durduruldu. Toplamda 20 ülke ilke daha uçuşlar durduruldu.

Fas uçuşları durduracağını duyurdu. 1500 vatandaşımız var Fas'ta. Bu vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz


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