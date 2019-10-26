Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bugün Ankara'da bir görüşme yaptı.

Randevunun ardından iki bakan kameralar karşısına geçti ve Bakan Çavuşoğlu, Suriye mutabakatıyla ilgili Berlin yönetimine bilgi verildiğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Barış Pınarı Harekatı konusunda Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır.

Göçmenlerin gönüllü olarak yaşadıkları topraklara dönmeleri hususunda Almanya ile bir görüş ayrılığımız yok. Amacımız mültecilerin dönüşünü sağlamak.

Avrupa Birliği, tüm halkların beklentilerini karşılamalı.

Almanya'nın önerdiği uluslararası güvenli bölge teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8-9 yıl önce ortaya attığı bir fikirdi. O dönem ABD lideri Obama ve Almanya Şansölyesi Merkel'le görüşüldü.

ABD'nin güvenli bölge kurulması için sahada samimi olmadığını sahada gördük.

Teklifle ilgili önce Almanya kendi içinde anlaşsın.

Bu saatten sonra uluslararası güvenli bölge önerisini çok gerçekçi bulmuyoruz, mültecilerin dönüşüne katkı varsa biz varız. Barış Pınarı Harekatı bölgesine Birleşmiş Milletler verilerine göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve göçmenlerin gönüllü dönüşü konusunda en hassas ülke biziz.

Konuk bakan Heiko Maas ise, "Somut ve acil konular üzerinde yapıcı bir görüşme yaptık. DAEŞ ile mücadele sona ermiş değil. Suriye'de siyasi süreci uzun süre bekledik. Teoriyi değil acil konuları konuştuk. DAEŞ'lilerin çocuklarını eskiden alıyorduk" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mazlum Kobani'nin ABD'den iade talebinin sorulması üzerine "ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez. Mevkidaşım Pompeo'ya telefonda anlattım, ciddiyeti anladı. Başkan Trump'la konuşacak" dedi.



