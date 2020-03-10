Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Çavuşoğlu, ''Yapıcı ve olumlu bir havada tüm gerçekler konuşuldu'' ifadelerinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

18 mart 2016 ortak muhtırası çerçevesinde Türkiye hangi sözlerini yerine getirdi Avrupa hangi sözlerini tutmadı.

Yapıcı ve olumlu bir havada tüm gerçekler konuşuldu.

Sadece göç değil AB ile ilişkiler de konuşuldu.

Gerçekçi adımlar atılması gerektiğinin farkında olduklarını gördük.

Vize serbestisi halen duruyor. Gümrük birliğinin güncellenmesi siyasi kararla engellendi.

AB ile yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama bunun devam etmesi için adımların atılması lazım.

AB’nin dürüst ve samimi olması lazım.

AB’ye yalvarır bir ülke konumuna düşmedik düşmeyiz. Ama her iki tarafın da birbirine karşı taahhütleri var.

Dün samimi yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik ve toplantının sonunda da siyasi ve teknik görüşmelerin devam etmesi kararı çıktı.

Çalışmaları hemen hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Yeni şartlar çerçevesinde neler yapmamız lazım bunları konuşacağız.

26 Mart’a kadar bir mutabakat sağlarsak AB liderler zirvesi var bunlar orada gündeme gelecek.



