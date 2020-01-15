Çavuşoğlu: Rejime yönelik tehdit değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’da çözüm arayışları ile ilgili olarak, ‘’Herkesle böyle anlaşmalar yapmaya hazırız’’ dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bazı Avrupalı ülkelerin taraf tutmakta olduğunu görüyoruz. Bu doğru değildir. Bir çözüm arayışı gerekiyor.

Bölgemizde epeyce sorun vardır. Dengeli bir politika arayışında olmamız gerekiyor. İlişkilerimiz olabildiğinde olumlu yönde ilerletme çabasındayız.

Bölgemizde epeyce sorun vardır. Dengeli bir politika arayışında olmamız gerekiyor. İlişkilerimiz olabildiğinde olumlu yönde ilerletme çabasındayız.

Barış Pınarı Harekatı

Harekat başlayınca 2 süper güçle masaya oturduk.

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En uzun sınır bizim, bizsiz bir anlaşma olamaz.

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