Türkiye Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 Türk corona virüsten öldü

Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 Türk corona virüsten öldü

Türkiye

Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 Türk corona virüsten öldü

İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de ve Avrupa'da yaşayan Türklerin corona virüs sürecindeki son durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

25 Mart 2020, Çarşamba 11:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bir çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey'in başkanlığında. Dün akşam itibariyle 11 sefer ile 8 ülkeden 2721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Sudan'dan da öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'daki öğrencilerimizi aldık. KKTC'den de öğrencilerimiz getirildi. 14 günlük karantinaya alınmış oldular. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara yerleştirildiler. Fas'taki vatandaşlarımızı da ülkemize getirdik.

20 bin Pakistanlı var. 1 tanesinin kalp ritminde problem vardı. Diğerlerini de misafir ediyoruz. 

Özbekistan'dan gelen uçak Özbek kardeşlerimizi ülkesine götürdü.

Diğer ülkelerin vatandaşları da var. 

Yurt dışında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aileler bazı cenazeleri Türkiye'ye getirmek istedi. Gerekli tedbirler alınıyor ve gerekli destek veriliyor. 


İlgili Haberler
24 aile hekimi ve hemşirede corona virüs tespit edildi


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Tıp Fakültesi bitirmek size dilediğinizi söyleme hakkı verir mi?
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Almanya ve G. Kore
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
“Günde 1 maske yetmez”
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 24 aile hekimi ve hemşirede corona virüs tespit edildi