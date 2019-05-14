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Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin New Haven şehrinde Diyanet Camisi'nin Ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği." değerlendirmesinde bulundu

14 Mayıs 2019, Salı 01:11
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Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin New Haven şehrinde Diyanet Camisi'nin Ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği." değerlendirmesinde bulundu.

'TEK TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASI'

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, New Haven şehrindeki Diyanet Camisi'nin kundaklanmasına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, paylaşımında "ABD’nin NewHaven şehrinde Diyanet Camisi'nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu alçak saldırıyı yapanlar bir an önce bulunup cezalandırılmalı. İslam karşıtlığı ve ırkçılıkla topyekun mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

AA

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