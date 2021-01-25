Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu korsanların saldırısı sonrasında kaçırılan 15 personel hakkında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu "Türk vatandaşlarımıza yönelik bir gemi saldırısı oldu, maalesef vatandaşlarımız korsanlar tarafından kaçırılmış durumda. Dün akşam Gabon yetkilileriyle gemiye çıkıldı, gemi temiz, güvenlikle ilgili sıkıntı yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizi Gabon'a getirdik. Diğer ülkelerle de temasa geçtik, bizden ilave bilgi alıyorlar. Ancak hala korsanlardan bir haber gelmedi. Ne bizimle ne ailelerle bir temasta bulunmadılar, çünkü bazen ailelerle de temasa geçebiliyorlar" dedi.

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Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsanların saldırısına uğradı. Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki, Azeri bir denizci hayatını kaybederken, korsanların 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi. 15 denizcimizin Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizciye rahmet diliyorum" dedi.

Saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili sabah saatlerinde açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, kaptanla görüştüğünü, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve süreci yakından takip ettiklerini söylemişti.

Çavuşoğlu, "Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Gemi yabancı bandıralı, işletmeci ve 19 gemici Türk vatandaşı." demişti.



