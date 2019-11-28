Çavuşoğlu’ndan Macron’a sert sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'yla gerekli şeyleri söyledik, söylediği sözün bende karşılığı yok. Barış Pınarı Harekatı ile hayal kırıklığı yaşadı. O hayal kırıklığıyla ne dediğini bilmiyor. Macron bu yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz. Liderlik doğallıkla olur, boyunu aşan söylemler ve eylemlerle olmaz" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalarda bulunmuştu.

Macron'un Stoltenberg ile düzenlediği basın toplantısının, Fransa Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının hemen ardından yapılması da dikkat çekti.



