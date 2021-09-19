Türkiye Çay satan büfeden alkol istedi, yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Çay satan büfeden alkol istedi, yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Türkiye

Çay satan büfeden alkol istedi, yumruk ve tekmeler havada uçuştu

İstanbul Pendik’te, düğün çıkışında bir kişinin çay satan büfeden viski istemesiyle kavga çıktı. Kavga sırasında iş yerinde bulunan bir çevre sakini, 'Gürültü üzerine dışarı çıktım. Çıktığımda herkes birbirine girmişti ve tabureleri kullanıyorlardı. Yaralananlar vardı' dedi.

19 Eylül 2021, Pazar 15:57 Son Güncelleme:
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Olay, Pendik Esenyalı Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde çay satan büfeye gelen alkollü bir kişi, büfeciden viski istedi. Bu kişi ile alkol satmadığını söyleyen büfeci arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.


6 KİŞİ YARALANDI

Büfeci ile kavga ettikten sonra olay yerinden ayrılan kişi, daha sonra düğün salonunda bulunan tanıdıklarını da alarak olay yerine tekrar geldi, cadde karıştı. Yumruk, tekme ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak için büyük bir mücadele verirken, grubun kavgası polis geldikten sonra da devam etti. Darp sonucu yaralananlar kendi imkanları ile hastaneye giderken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"HERKES BİRBİRİNE GİRMİŞTİ VE TABURELERİ KULLANIYORLARDI"

Kavga sırasında iş yerinde bulunan bir çevre sakini, "Telefon tamir ediyordum. Gürültü üzerine dışarı çıktım. Çıktığımda herkes birbirine girmişti ve tabureleri kullanıyorlardı. Yaralananlar vardı" dedi. Yaşanan kavga anları vatandaşların cep telefonu kameralarına ve iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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