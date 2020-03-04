Magazin 'Çaycı Hüseyin' diye tanıdığımız Alpaslan Özmol: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak
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'Çaycı Hüseyin' diye tanıdığımız Alpaslan Özmol: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak

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'Çaycı Hüseyin' diye tanıdığımız Alpaslan Özmol: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol, sosyal medyada hakkında çıkan ‘öldü’ haberlerine isyan etti.

04 Mart 2020, Çarşamba 09:03 Son Güncelleme:
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Son olarak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Özmol, UçanKuş TV’ye konuştu. Özmol, “Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. ‘Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum’ diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.

Alpaslan Özmol'un daha önce de birkaç kere öldüğü iddia edilmişti ve daha sonra oyuncunun hayatta olduğu ortaya çıkmıştı. Daha da eskiye gidersek ünlü oyuncuya sahte alkol içtiği söylenerek kamera şakası yapılmıştı.

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