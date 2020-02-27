Çaycı Hüseyin’i bu sefer de koronovirüsten öldürdüler

Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin karakteriyle ünlenen Alparslan Özmol'un hakkında çıkan öldü haberlerine bir yenisi daha eklendi. Hakkında sürekli öldüğü yönünde haberler çıkan Alparslan Özmol, son olarak da koronovirüsten öldürüldü.

Bu arada 'Çaycı Hüseyin öldü' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor.

Hayatını kaybettiği söylentisine Twitter'dan yorum yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

-Abi cenazene gelemedim, bir daha ki ölüşüne artık.

- Bu sene çok erken öldü.

- Belediye çukuruna düşüp ölmemiş miydi?

- Başımız sağ olsun. Yine ölmüşsün be Hüseyin abi.

- Geçtiğimiz günlerde çeşitli nedenlerden dolayı ölen Çaycı Hüseyin bu sefer de korona virüsten dolayı öldü ve bizleri bir kez daha kahretti.

Alparslan Özmol kimdir?

Alparslan Özmol, 19 Nisan 1976 yılında Almanya'da doğdu. Başarılı oyuncu ilkokulun ardından kayıt olduğu ortaöğretimde boyundan ötürü yaşadığı zorluklar yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldı. O dönemlerde ailesi ile Bursa'ya yerleşen isim burada bir züccaciye dükkanında turistlere eşarp satarak geçimini sağlıyordu. Turistlere satış yapmak için birkaç yabancı dil öğrenen Özmol tamamen tesadüf eseri Bursa Devlet Tiyatorsu'nda yeni sahnelenecek bir oyunda kralın soytarısı rolüyle oyunculuğa ilk adımını attı.

Bursa'dan ayrılıp İstanbul'a yerleşti

Bursa Devlet Tiyatorsu'nda bir çok oyunda rol alan isim televizyona ilk adımı Hamdi Alkan'ın başrolünü oynadığı güldürü programı olan Reyting Hamdi'de 8 bölüm oynayarak attı. Alpaslan Özmol'un hayatındaki dönüm noktası ise Özgür Ozan aracılığı ile tanıştığı Birol Güven sayesinde oldu. O dönemde Birol Güven TGRT ekranları için "Kahkaha Show" adlı bir program hazırlıyordu. Özmol bu programda bir mafya babasını canlandırdı ve bu rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı isim gelen tekliflerin artması ile beraber Bursa'dan ayrılıp İstanbul'a yerleşti.

Yaklaşık 20 projede yer aldı

İstanbul'a yerleşen oyuncunun Türkiye tarafından tanınması ve sevilmesi "Ayrılsak da Beraberiz" dizisi ile oldu. Oyuncu ilk olarak bu dizide Çaycı Hüseyin tiplemesi ile izleyenlerin karşısına çıktı. Özmol bu karakter ile o kadar çok sevildi ki Birol Güven Çocuklar Duymasın adlı diziye bu karakteri bire bir taşıdı. 20 kadar projede yer alan deneyimli oyuncu Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin karakterine hayat verdi.







