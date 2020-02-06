Günün her saati içilen çay demlerken zamanla çaydanlığı matlaştırır ve sarartır. Sizde çaydanlıkta matlaşma veya sararma sorunu yaşıyorsanız ve bunun için çaydanlık nasıl parlatılır merak ediyorsanız yada çaydanlık parlatma yöntemleri arıyorsanız "çaydanlık nasıl parlatılır, çaydanlık parlatma yöntemleri" haberimize göz atın.

Çaydanlık nasıl parlatılır? Çaydanlık parlatma yöntemleri

Demliğin içini suyla doldurun, suyun içine 2 tatlı kaşığı limon tuzu ilave edip çaydanlığı kaynatın. Bir süre kaynadıktan sonra iyice yıkayın. Bu sayede lekelerden de kireç tortularından da kurtulmuş olacaksınız.

Çaydanlığın dışındaki matlığı yok etmek için sirke ve karbonatı karıştırın. Bu karışımla çaydanlığın dışını ovun. Bir süre beklettikten sonra durulayın. Çaydanlığınız ilk günkü gibi olacaktır.