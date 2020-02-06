Çaydanlık nasıl parlatılır? Çaydanlık parlatma yöntemleri
Türk toplumunda çayın yeri ayrıdır. Hemen hemen her gün evde çay demleyenlerin belirli bir süreden sonra çaydanlıkları matlaşır ve sararır. Çaydanlık partlatma yöntemleriyle bu sorunlardan kurtulabilirsiniz. Eğer sizde çaydanlık nasıl parlatılır merak ediyorsanız yada çaydanlık parlatma yöntemleri arıyorsanız "çaydanlık nasıl parlatılır, çaydanlık parlatma yöntemleri" haberimize göz atın.
06 Şubat 2020, Perşembe 15:59 Son Güncelleme:
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Günün her saati içilen çay demlerken zamanla çaydanlığı matlaştırır ve sarartır. Sizde çaydanlıkta matlaşma veya sararma sorunu yaşıyorsanız ve bunun için çaydanlık nasıl parlatılır merak ediyorsanız yada çaydanlık parlatma yöntemleri arıyorsanız "çaydanlık nasıl parlatılır, çaydanlık parlatma yöntemleri" haberimize göz atın.
Çaydanlık nasıl parlatılır? Çaydanlık parlatma yöntemleri
Demliğin içini suyla doldurun, suyun içine 2 tatlı kaşığı limon tuzu ilave edip çaydanlığı kaynatın. Bir süre kaynadıktan sonra iyice yıkayın. Bu sayede lekelerden de kireç tortularından da kurtulmuş olacaksınız.
Çaydanlığın dışındaki matlığı yok etmek için sirke ve karbonatı karıştırın. Bu karışımla çaydanlığın dışını ovun. Bir süre beklettikten sonra durulayın. Çaydanlığınız ilk günkü gibi olacaktır.