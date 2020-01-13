Çayın yanında tatlandırıcı olarak çikolata kullanın

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, beyin için çayın mucize etkileri hakkında bilgi verdi. Beyinde sinsice ilerleyen unutkanlık sürecinin küçük bir diyet uygulamasıyla kontrol altına alınabileceğini söyleyen Dr. Mehmet Yavuz, çay içmenin oksit giderici etkisinden dolayı beyin fonksiyonlarını artıracağını da sözlerine ekliyor. Altı bin kadının üzerinde yapılan bir

araştırmada düzenli çay içenlerde, içmeyenlere göre felç riskinin yarı yarıya azaldığının tespit edildiğini ifade eden Dr. Mehmet Yavuz, konuyla ilgili şunları aktardı:

-“Düzenli olarak içilen çay, kan sulandırıcı etkisi nedeniyle beyin, kalp ve damar hastalıkları üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Çayın, beyin hücrelerinin görev dışı kalmasının ilk adımı olan lipit peroksidasyonunu önlediği de düşünülmektedir.”

Çayı çikolatayla karıştırın

Çikolata, hem kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan psikoaktif kimyasallar barındırıyor hem de güçlü oksit giderici maddeler içeriyor. Harvard Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının az da olsa düzenli çikolata yiyen insanların, ortalama 1 yıl daha fazla yaşadıklarını iddia ettiklerini belirten Dr. Mehmet Yavuz, sözlerini şunları aktardı:

“Çikolata aynı zamanda mutluluk hormonu olan serotonini, keyif ve enerji veren feniletilamin ile endorfini de aktive etmektedir. Bu nedenle, çikolatanın zihni sakinleştirmenin yanı sıra, mutluluk verici etkileri de vardır. Tek olumsuz nokta, çikolata ile birlikte vücuda fazladan kalori alınmasıdır. Kilo problemi olanların ve şeker hastalarının bu konuda dikkatli olmaları gerekir. Çayın yanında tatlandırıcı olarak çikolata kullanımı, beyin ve beden sağlığı için muhteşem bir kombinasyondur. Çayı kurutulmuş dut ya da kayısı ile beraber içmek de aynı etkiyi sağlayacaktır. Böylelikle hem şekerin olumsuz etkilerinden korunmuş hem de güçlü antioksidan alınmış olacaktır.”

Beyin sağlığımız için yararlı ve zararlı besinler

Doymuş hayvan yağları, margarin ve mayonez gibi hidrojenle birleştirilmiş sebze yağları, fast food ve dondurmada bulunan trans yağ asitlerinin beyne zarar verdiğini belirten Dr. Mehmet Yavuz, beynin sağlıklı gelişimine destek olacak besinleri ise şu şekilde sıralıyor:

Linoleik asit: Yeşil yapraklı sebzeler, kabuklu yemişler ve keten tohumunda bulunur.

Zeytinyağı

Kanola yağı

DHA:

Hamsi, somon balığı, sardalya, alabalık, ton balığında bulunur.

EPA:

Maun cevizi

Keten tohumu yağı

Yağsız et (özelikle yağsız dana ve kuzu eti)

Düşük yağlı peynir

Fıstık yağı

Antep fıstığı

Ceviz





En güçlü antioksidan sebze ve meyveler

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, en güçlü antioksidan sebze ve meyveleri şu şekilde sıralıyor;

Yaban mersini,

Ayı dutu keçi yemişi,

Çilek,

Ispanak,

Böğürtlen,

brüksel lahanası,

Karalahana,

Erik,

Brokoli



