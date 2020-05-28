Türkiye ÇAYKUR yeni yasağı duyurdu

ÇAYKUR yeni yasağı duyurdu

Türkiye

ÇAYKUR yeni yasağı duyurdu

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü benzinle çalışan çay toplama motorlarının yasaklandığını duyurdu.

28 Mayıs 2020, Perşembe 13:33 Son Güncelleme:
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından alınan kararla benzinle çalışan motorlu çay hasat makineleri, kullanımları esnasında çıkardıkları egzoz gazları nedeniyle çay üzerinde kalıntı bırakma riski bulunduğu için yasaklandı.

ÇAYKUR tarafından dün itibarıyla tüm çay fabrikalarına üreticilere bilgi verilmek üzere gönderilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

Yaş çay kampanyasının yoğun bir şekilde devam ettiği bu günlerde çay hasadında birçok motorlu ekipman kullanıldığı görülmektedir. Benzinle çalışan motorlu çay hasat makinelerinin kullanımları esnasında çıkardıkları egzoz gazları nedeniyle, çay bitkisi üzerinde kalıntı bırakma riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle benzinle çalışan motorlu çay hasadı makinelerinin kullanımı yasaklanmıştır.


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