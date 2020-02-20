Cleveland Cavaliers, koç John Beilein ile yollarını ayırdı. 54 maçta 14 galibiyet 40 mağlubiyetle lig sonuncusu konumunda bulunan Cavs, yeni bir yapılanma gerçekleştirmek istiyor.

Geçtiğimiz sezonun sonunda göreve getirilen Beilein, ABD'de kolej basketbolunun önemli antrenörleri arasında bulunuyor. Genç basketbolcuları keşfedip yetiştirme konusunda tanınmış bir isim olan Beilein, Cedi Osman'ı da kadronun içerisinde önemli bir yerde tutuyordu.

Doğu Konferansı'nda son sırada bulunan Cavs yeni koçunu yakın zamanda açıklayacak.