Cedi Osman'ın hocası John Beilein, Cleveland Cavaliers ile yollarını ayırdı
Cleveland Cavaliers'ın koçu John Beilein'in görevinden ayrıldığı açıklandı. 67 yaşındaki baş antrenör ilk NBA tecrübesini Cavaliers'ta yaşamıştı. Cedi Osman'ın en çok süre bulduğu sezonunu yaşadığı 2019-2020 NBA sezonu, Cavaliers için pek de iyi geçmiyor.
20 Şubat 2020, Perşembe 11:36 Son Güncelleme:
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Cleveland Cavaliers, koç John Beilein ile yollarını ayırdı. 54 maçta 14 galibiyet 40 mağlubiyetle lig sonuncusu konumunda bulunan Cavs, yeni bir yapılanma gerçekleştirmek istiyor.
Geçtiğimiz sezonun sonunda göreve getirilen Beilein, ABD'de kolej basketbolunun önemli antrenörleri arasında bulunuyor. Genç basketbolcuları keşfedip yetiştirme konusunda tanınmış bir isim olan Beilein, Cedi Osman'ı da kadronun içerisinde önemli bir yerde tutuyordu.
Doğu Konferansı'nda son sırada bulunan Cavs yeni koçunu yakın zamanda açıklayacak.
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