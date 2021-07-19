Çekiciliğin yeni şekli: Pelvik kesimli parçalar

Gün geçmiyor ki yeni bir trend ortaya çıkmasın! Dekoltenin her şeklini gördüğünüzü sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Pelvik dekolteli kıyafetler bu sezona damga vuracak. Tabii ki giymeye cesareti olanlar için! Birçok marka pelvik dekolteli kıyafetlerini piyasa sürdü ancak bu trendin başlıca kullanıcısı Kim Kardashian'dı.

Kim Kardashian, Vatikan ziyaretinde 439 dolarlık Barragán marka kıyafeti ile göz doldurmuştu. Kardashian'ın pelvik bölgedeki dekoltesi, simetrik bir şekilde sırtında da vardı.

Ünlü model Alessandra Ambrosio, siyah pelvik dekolteli elbisesiyle Instagram'da paylaşım yaptı. Üstelik 1430 dolarlık Monot elbisenin aynısını Dua Lipa da giymişti.

Sezonun başında Versace'nin pelvik dekolteli eteğini tanıtan kişi Kendall Jenner olmuştu. Midi eteğin asimetrik bir dekoltesi var. Tek taraflı pelvik dekoltenin de son derece şık durduğunu söylemeden edemeyiz!







