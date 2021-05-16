Çekmeköy'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Belirli aralıklarla yaklaşık bir saat yağan yağmur ve doluya bazı sürücüler araçlarında, bazıları ise motosiklet üzerinde yakalandı. Sürücüler araçlarına zarar vermemek ve olası bir kazanın da önüne geçmek için araçlarını köprü altlarına park ettiler. Sürücüler, köprü altlarında yoğunluk oluşturdu.

"SU İÇİNDE KALDIM"

Motokurye olarak çalışan Burak Aksu "Yolda yakalandım, bir anda bastırdı, sağa çektim dinlendim. Paket attım geldim, bir paket daha var ama gidemiyorum. Su içinde kaldım, montumu bile çıkardım. Çalışma saatlerimi kapatmam gerekiyor" dedi.

"ARABAMIZ ZARAR GÖRMESİN DİYE BURAYA ÇEKTİK"

Doludan kaçmak için aracını köprü altına park eden Yaşar Albayrak ise "Arabamız zarar görmesin diye buraya çektik. Mecburen burada bekliyoruz. Dinmezse zarar olacak" diye konuştu.

DHA