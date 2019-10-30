Çektiği selfie sayesinde kardeş oldukları ortaya çıktı

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Miché Solomon ve Cassidy Nurse, okulda birbirlerini gördüklerinde çok şaşırdılar. Çünkü ikisi de birbirine çok benziyordu.

Bu benzerliği fark eden Solomon ve ondan 3 yaş küçük ama tamamen benzeri olan Nurse, çektikleri selfie'yi sosyal medyada paylaştılar. Ancak Cassidy Nurse, fotoğrafı ailesine göstermesinin ardından büyük bir şok yaşadı.

Miché Solomon, aslında Zephany Nurse'tü ve yıllar önce doğduğu hastaneden kaçırılmıştı.

Lavona Solomon tarafından büyütülen Miché, onun gerçek annesi olmadığının aklının ucundan bile geçmediğini, bu durumun ortaya çıkmasıyla hayatının alt üst olduğunu ifade etti.

Düşükten sonra hamile gibi davranmış

Lavona Solomon çevresindekilere, Miché'yi hastaneden kaçırmadan önce düşük yaptığını, sahte hamileliğine devam ettiğini ve 1997'de Miché'yi kaçırıp evine getirdikten sonra da evde doğum yaptığını söylemiş.

Nurse ailesinin polisten DNA testi talep etmesinin ardından, Miché'nin Nurse'lerin kızı olduğu kesinleşti. Lavona Solomon ise tutuklandı.