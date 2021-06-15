Magazin Celil Nalçakan: Kapıma not asacağınıza zile bassaydınız!

Celil Nalçakan: Kapıma not asacağınıza zile bassaydınız!

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Celil Nalçakan: Kapıma not asacağınıza zile bassaydınız!

Oyuncu Celil Nalçakan, köpeği Robin için kapısına not bırakan komşusuna tepki gösterdi: İsminizi yazsaydınız da kamera kayıtlarına bakmakla uğraştırmasaydınız...

15 Haziran 2021, Salı 13:25 Son Güncelleme:
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Hayvan sevgisiyle bilinen Celil Nalçakan köpeği Robin'i şikayet eden komşusuna sitem etti. Komşusunun, gizlice bıraktığı "Lütfen Rodin'i erken (sabah) ve geç (akşam) saatlerinde bahçeye bırakmayın. Etraftaki komşulardan şikayet var" mesajına cevap verdi.

"MEKTUP ARKADAŞLIĞI YAPMAK YERİNE..."

1. Rodin değil, Robin

2.Kapıma not asacağınıza, zilime bassaydınız! Bir çayımı içseydiniz.

3. Notunuzun altına isminizi yazsaydınız da kamera kayıtlarına bakmakla uğraştırmasaydınız bizi.

4. Bir daha böyle bir şikayet olursa yöneticimize iletiniz. Mektup arkadaşlığı yapmak yerine. Robin’in babası.

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