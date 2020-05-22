Türkiye Celp işlemleri için önemli duyuru

Celp işlemleri için önemli duyuru

Türkiye

Celp işlemleri için önemli duyuru

Milli Savunma Bakanlığı tarafından celp işlemleri ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

22 Mayıs 2020, Cuma 14:07 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı. Bakanlık celp işlemlerinin başlaması ile ilgili ise "Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar şöyle: 

Terörle mücadele harekatı kapsamında 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve dışındaki bütün operasyon bölgelerinde 1445 terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

(Celp işlemlerinin başlaması) Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak.

(Celp işlemleri) Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak.

(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 495 kişi TSK'dan ihraç edildi, 4 bin 682 kişi hakkında adli ve idari süreç devam ediyor.


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