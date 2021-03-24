Magazin Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı

Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı

Magazin

Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı

Cem Adrian'ın hayatını kaybeden babası Celal Filiz(69), Edirne'nin Ekmekçi köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Adrian'ın oldukça üzgün olduğu görüldü.

24 Mart 2021, Çarşamba 15:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, dün hayatını kaybetti. Filiz için bugün Edirne'nin Ekmekçi köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılının cenaze namazına Cem Adrian, annesi Nazlı Filiz, ablası Özlem Alper, yakınları ve köylüler katıldı.

Cenaze namazının ardından Celal Filiz, okunan dualarla toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Cem Adrian'ı oldukça üzgün olduğu görüldü. Törende taziyeleri kabul eden Cem Adrian, gazetecilere bir açıklama yapmayacağını söyledi.

İlgili Haberler
Cem Adrian babası Celal Filiz'i kaybettiCem Adrian'ın kütüphane projesi için verdiği TikTok konseri büyük ilgi gördü


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
24 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
E-spor çılgınlığı
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Kız arkadaşımla buluşacak param yok
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
İçten içe öldüren tehlike: Karaciğer Yağlanması
Yasemin Candemir
Suna Akyıldız
Kürkçü dükkanına geri dönmüş
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
22 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
22 Mart haftasına astrolojik bakış: Ekstrem gelişmeler
Öner Döşer
Funda Duru
Leonardo Da Vinci'nin ruhunu onurlandıran bir sanatçı: Refik Anadol
Funda Duru
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Gökçen Erdoğan
Süte güvenip de korunmasız sevişmeyin
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yarışma bitti, dostluk bitti! Nisa Bölükbaşı herkesi sildi!