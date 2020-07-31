Magazin Cem Belevi, sevgilisi Zehra Yılmaz'a evlilik teklif etti

Cem Belevi, sevgilisi Zehra Yılmaz'a evlilik teklif etti

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Cem Belevi, sevgilisi Zehra Yılmaz'a evlilik teklif etti

Şarkıcı Cem Belevi, oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz'a teknede evlilik teklif etti. Romantik anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

31 Temmuz 2020, Cuma 13:14 Son Güncelleme:
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Cem Belevi, 3 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz’a doğum gününde evlenme teklif etti. Çıktıkları tekne turunda önce Yılmaz’ın doğum gününü kutlayan Belevi, ardından yüzüğü çıkararak sevgilisini şaşırttı.



Yılmaz, Belevi'nin evlilik teklifini kabul ederken, o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

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