Cem Belevi'ye sevgiliden teselli
Zehra Yılmaz, Kayseri konseri ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle iptal olan sevgilisi Cem Belevi’ye, Kapadokya sürprizi yaptı
Cem Belevi, önceki akşam ses tellerindeki rahatsızlık sebebiyle Kayseri konserini ertelemek zorunda kaldı. Morali bozulan ve üzülen şarkıcıya teselli ise sevgilisi Zehra Yılmaz’dan geldi.
Oyuncu, konserin iptal haberini duyar duymaz, ilk uçakla soluğu Kayseri’de aldı. Zehra Yılmaz'ın, organize ettiği Kapadokya turu sevgilisi Cem Belevi’ye moral oldu.
ÖNCE HAVALANDILAR SONRA ÇÖMLEK YAPTILAR
Çift, dün sabah ilk olarak balonla havalanarak, yüzlerce metre yükseklikte bölgeyi izledi. Zehra Yılmaz daha sonra sevgilisi Cem Belevi’yi seramik sanatının icra edildiği çarşıya götürdü.
ROMANTİK YEMEK
Çömlek yapan ikilinin neşeli anları, ortaya eğlenceli kareler çıkardı. Akşamüzeri safariye katılan sevgililer, romantik bir akşam yemeğinin ardından İstanbul’a döndü.
'SEHPAYLA BİLE FLÖRT EDERİM'
Cem Belevi daha önce verdiği röportajda 'Yalan yok gayet seksiyim, sehpayla bile flört ederim' demişti.
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