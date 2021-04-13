Cem Davran hangi diziyle ekrana dönüyor?
Ünlü oyuncu Cem Davran, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Davran, Kanal D ekranlarında yayınlanacak bir dizi ile diziseverlerin beğenisine çıkacak.
13 Nisan 2021, Salı 15:42 Son Güncelleme:
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Cem Davran, "Aşkın Tarifi" dizisiyle yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir "3'ü Bir Arada" isimli oyunu sergileyen Davran, koronavirüs salgını nedeniyle oyununu sahneleyemiyordu.
Ünlü oyuncu, Mehmet Yiğit Alp'in patronu olduğu NTC Medya şirketinin Kanal D için çekeceği yazlık dizi 'Aşkın Tarifi' ile anlaştı.
Kadir Doğulu ile Yasemin Conka'nın da rol alacağı dizinin çekimleri yakın zaman sonra start alacak.