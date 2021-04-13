Cem Davran hangi diziyle ekrana dönüyor?

Cem Davran, "Aşkın Tarifi" dizisiyle yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir "3'ü Bir Arada" isimli oyunu sergileyen Davran, koronavirüs salgını nedeniyle oyununu sahneleyemiyordu.

Ünlü oyuncu, Mehmet Yiğit Alp'in patronu olduğu NTC Medya şirketinin Kanal D için çekeceği yazlık dizi 'Aşkın Tarifi' ile anlaştı.

Kadir Doğulu ile Yasemin Conka'nın da rol alacağı dizinin çekimleri yakın zaman sonra start alacak.



