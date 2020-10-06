Magazin Cem Özer'den o görüntülere açıklama

Cem Özer'den o görüntülere açıklama

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Cem Özer'den o görüntülere açıklama

2017 yılında Pınar Dura ile dünyaevine giren Cem Özer, bir kadın takipçisiyle sosyal medya özerinden yaptığı görüntülü görüşmelerin ortaya çıkması üzerine bir açıklama yaptı.

06 Ekim 2020, Salı 07:28 Son Güncelleme:
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Cem Özer "Bu görüntü ve konuşmaları benden para kopartmak için yaptığını düşünüyorum. Ben böyle bir kumpasa geldiğim için karımdan özür diliyorum. Bu durum benim karımla olan özel ilişkim beni affeder ya da affetmez. O kısım beni ilgilendiriyor " dedi.

Suç duyurusunda bulunulacak

Cem Özer cephesinden daha sonra gelen açıklamada ise, görüntüleri kaydeden şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi: 

Sayın Cem Özer ile ilgili bugün itibari ile basına da yansıyan, Şüpheli şahısların kendisi aleyhine ve Yasaya aykırı şekilde kişisel verilerinin ve görüntülerini kaydederek işledikleri suç konusuna istinaden yayın yasağı ve erişimin engellenmesi başvuruları ivedilikle gerçekleştirilmekte olup bilhassa bu görüntülere ilişkin şantaj ve tehdit fiillerinde bulunan organize suç çetesi şekilde hareket eden kötü niyetli şahıslar aleyhine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde vekilleri aracılığı ile suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Sayın Basın Mensuplarımızdan da suç konusu durumu desteklememek ve şüphelilerin amacına hizmet etmiş olmamak adına, gerek ailevi gerekse de mesleki önceliklerini koruyarak Sayın Cem Özer ile işbirliği içinde olmalarını ve hassasiyetle yaklaşmalarını rica ederiz.



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