Cem Yılmaz: Nereden buldun bu afişi

Karakomik Filmler serisinin ilk iki filmini seyirciyle buluşturan Cem Yılmaz, önceki gün TÜYAP Kitap Fuarı’nda düzenlenen imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.

'Yoksa arakladın mı?'

Genç bir hayranı, ünlü komedyene imzalaması için “Karakomik Filmler”in afişini uzattı. Afişi görünce şaşıran Cem Yılmaz, gence “Nereden buldun bu afişi! Daha bende bile yok, yoksa arakladın mı?” diyerek takıldı.

Hayranlarının uzun kuyruklar oluşturduğu etkinlikte 3 saat boyunca imza dağıtan Cem Yılmaz, özel yaşamıyla ilgili sorulara ise yanıt vermedi.





Bu haberi de okudular Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu ikinci çocuğu düşünüyor mu?