Magazin Cem Yılmaz: Onlar bazı ünlüler biz normal insanlarız

Cem Yılmaz: Onlar bazı ünlüler biz normal insanlarız

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Cem Yılmaz: Onlar bazı ünlüler biz normal insanlarız

Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile okul alışverişi yapmak için gittiği Zorlu Center’da 5 milyonluk Mercedes otomobiliyle dikkat çekti. // Ali KESER

14 Eylül 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Yılmaz “Bazı ünlüler çocuklarına özel öğretmen tutuyor. Sizin böyle bir girişiminiz olacak mı?” sorusuna “Türkiye’de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa öyle olacak. Onlar bazı ünlüler. Biz normal insanlarız” cevabını verdi.

Bu sözler Demet Akalın’a gitti. Zira Akalın, pandemi nedeniyle kızı Hira’ya aylık 1500 TL maaşla, sigortalı özel öğretmen tuttuğunu açıklamış, tepki çekmişti. Bu arada muhabirler Kemal’e “Eğitim nasıl gidiyor?” diye sordu.



Kemal’in “Lütfen başımdan gider misiniz?” şeklindeki tepkisi hem habercileri hem de babası Cem Yılmaz’ı şaşırttı.


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