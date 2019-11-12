Cem Yılmaz: Tarkan gözleriyle sevişiyor

Tarkan’ın dansını taklit edip şarkı sözlerine takıldığı bölüm seyirciden büyük alkış aldı. Cem Yılmaz “Tarkan gözleriyle sevişen biri. Ama çocuğu olduktan sonra çok değişti” dedi.

24 yıldır şovlarına Tarkan'ı konu ediyor

Cem Yılmaz, Tarkan’ı 24 yıldır stand-up şovlarına konu ediyor.

'Sanırım çocuğu burada doğurmak için buraya geldiniz'

Öte yandan Cem Yılmaz, gösterisinin başında kendisini izleyenler arasında ‘hamile biri var mı?’ diye sorunca bir hayranı kendisini gösterdi.

İzleyicisinin 9 aylık hamile olduğunu öğrenen Cem Yılmaz’ın “Sanırım çocuğu burada doğurmak için buraya geldiniz” demesi salondakileri kahkahaya boğdu.





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