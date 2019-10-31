Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu ikinci çocuğu düşünüyor mu?

Müge Dağıstanlı/ POSTA

Soru karşısında önce şaşıran Ahu Yağtu sonra güldü ve bir şey söylemedi. Çift boşanalı 6 yıl oldu. Ancak araları son derece iyi. Yazları tatile çıkıyor, sık sık bir araya geliyorlar.

Ahu Yağtu’nun 2 ay önce yakın bir dostuna şöyle söylediği de biliniyor:

'Cem harika bir hayat arkadaşı'

“Cem harika bir baba ve hayat arkadaşı. Ömrümün sonuna kadar yanımda olmasını isteyeceğim kişi.”





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