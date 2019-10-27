Cem Yılmaz ve Defne Samyeli birbirlerini sildi

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’nin 1.5 yıllık ilişkisi üç hafta önce bitmişti. Magazin kulislerinde dolaşan iddia ise şuydu: ‘Defne Samyeli’nin kıskançlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgayla bitti.

Takibi bıraktılar

Defne Samyeli eşyalarını toplayarak Cem Yılmaz’ın evinden ayrıldı. Ama her an barışabilirler.’ Ayrılığın ardından sahne çalışmalarına hız veren Defne Samyeli sosyal medyada Cem Yılmaz’ı takibi bıraktı.

"Delirdiniz mi?"

Cem Yılmaz da hemen ardından takipten çıktı. Çiftin iki ay önce de ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak Yılmaz söylentilere "Delirdiniz mi?" videosuyla cevap vermişti.

"Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum"

Defne Samyeli, gazetecilerin “Cem Yılmaz’dan ayrıldınız mı?” sorusuna, “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” demişti.





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