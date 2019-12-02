Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar Netflix ile anlaştı

Sina Koloğlu, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın Netflix ile anlaştığını duyurdu.

İşte Sina Koloğlu'nun bugünkü yazısından "Cem ile Şahan Netflix'le anlaştı" başlıklı o bölüm:

Şu sıralar sektörde konuşuluyor. Peki nereden çıktı? Son Cannes’daki MIPCOM fuarında... Konuşulan, Netflix, kendisi için Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın proje yapmalarını istemiş.

Büyük olasılıkla Yılmaz ‘özel stand-up’ yapacak. Yine kulağıma gelen Acun Ilıcalı’yla da bir anlaşma yapmış.

Ya tüm işlerinin bu platformda yer alması ya da yeni bir proje olabileceği söyleniyor. Yine duyduğum, bu ekip içinde Tolga Çevik için de bir proje söz konusu olabilir.

Gökbakar da bir ‘stand-up’ hazırlarsa, şaşırmamalı. Ya da yeni ‘Recep İvedik’ neden olmasın!

Bunları yazmıştım

Öngörüydü benimki... Bu konuda yazdım geçtiğimiz yıl aralık ayında. ‘Yılmaz’ ın stand-up’ı Nerede Yayınlanır?’ diye... ‘Mart ayında, çok uzun bir aradan sonra Cem Yılmaz’ın stand-up gösterisi ‘CMYLMZ Diamond-Elite Platinium- Plus’ başlayacak. Bir de bunun tabii ki ekran hali olacak. Yayın hakları epey tuzlu olur. Bence bu işin ‘şifrelisi’ni Netflix alır. Hatta ben Yılmaz’ın bir ‘Netflix projesi’ yapacağını umduğumu yazmıştım. Bu stand-up işine epey kafa yoruyorlar. Mesela Gad Elmaleh gibi bir konuma neden gelmesin Cem kardeşimiz Netflix’te? Büyük düşünmek diyorlar ya... Bakalım, Netflix’te Şahan ya da Cem Yılmaz’ın orijinal işlerini görecek miyiz?





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