Cem Yılmaz yeni dizisi için kolları sıvadı
Komedyen Cem Yılmaz, yaz aylarında kamera karşısına geçmeyi planladığı sekiz bölümlük ‘Erşan Kuneri’ dizisi için sıkı bir diyet programı uyguluyor.
02 Mayıs 2021, Pazar 12:28 Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz, yaz aylarında kamera karşısına geçeceği sekiz bölümlük ‘Erşan Kuneri’ dizisi için sıkı bir diyete girdi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, “Proje için 10-12 kilo vermem gerekiyor.
CEM YILMAZ DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI
Diyet programına başladım” ifadelerini kullandı. Yılmaz, iki yıl önce de 10 ayda 20 kilo vererek, fit bir görünüme kavuşmuştu.