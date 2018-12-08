Cem Yılmaz'dan moda çekimini aratmayan paylaşım

Komedyen Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli'nin fotoğrafı moda çekimlerini aratmadı

08 Aralık 2018, Cumartesi 23:26
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Cem Yılmaz'dan moda çekimini aratmayan paylaşım

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Çift sık sık sosyal medya hesaplarından mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyorlar.

'MERKÜR GERİ GİDİYOR DİKKAT'

Cem Yılmaz, Instagram hesabından sevgilisi Defne Samyeli ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak 'Sonbahar-Kış 2020... Balıksırtı ve ekose tekrar moda olacak... Merkür geri gidiyor aman dikkat' notunu düştü.

Çiftin bu paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.

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