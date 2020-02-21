Defne Samyeli ayrılığından sonra Serenay Sarıkaya birlikteliği ile magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuştu. Oyuncu Ahu Yağtu ile bir yıl süren evliliğinden Kemal adından bir oğlu olan ve ikinci kez babalık mutluluğu yaşamayı istediği haberleri ile adından söz ettiren 46 yaşındaki komedyen, evlilik sorularına cevap verdi.

'Evlendim'

Cem Yılmaz, "Bazı haberler çıktı; temmuz ayında Serenay Hanım'la evleneceğinize dair" sorusunu, "Evlendim, haberler doğru" şeklinde tiye aldı.

Defne Samyeli cevabı

Moralinin yerinde olduğu gözlenen ünlü isim, "Defne Hanım'ın 'konduramamıştım' açıklamasına ne söyleyeceksiniz?" sorusu hakkında ise "Hiçbir şey söylemeyeceğim" dedi.

Kerem Bürsin cevabı

Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bürsin'in sözlerinin hatırlatılınca "Kerem Bey'i çok seviyorum" diyen komedyen, sosyal medya paylaşımı ile ilgili de "Ona bir gönderme yapmadım" şeklinde konuştu.

Ekim 2019'da Cem Yılmaz, o dönem sevgilisi olan Defne Samyeli ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği 'Alice' müzikalini izlemeye gitmişti. Bunun ardından Yılmaz'ın, Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı iddiaları gündeme gelmişti.

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında Serenay Sarıkaya'ya olan ilgisini ilk kez dile getiren Yılmaz "Instagram'da Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına bakıyorum, dalıp gidiyorum. Bu stalk mu oluyor?" ifadelerini kullanmıştı.

'Her şey gördüğünüz gibi'

28 yaşındaki güzel oyuncu ise usta komedyenin açıklamalarına "Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?” sözleriyle karşılık vermişti. Atina tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz birlikteliğini kabul etmiş ve "Her şey gördüğünüz gibi" demişti.

'Evlilik düşünmüyorum' diyordu

Serenay Sarıkaya, yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı meslektaşı Kerem Bürsin ile birlikteyken evliliği düşünmediğini söylüyordu.

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