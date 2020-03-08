Çıkışta habercileri gören aşıklar gülmeye başladı. Yılmaz “Çok heyecanlıyız. Bizi biliyorsunuz. Ben sinirli, Serenay sakin oluyor. Şimdi rolleri değişeceğiz” dedi. Daha sonra da “Neşeli ve mutluyuz. Çok güzel gidiyor” diye konuşan Cem Yılmaz aralarındaki yaş farkı ile ilgili yapılan haberleri ti’ye alarak sevgilisine Yalın’ın ‘Küçücüğüm her şeyim’ şarkısıyla seslendi.

'Bu konulara girecekseniz olmaz'

Cem Yılmaz, eski aşkı Defne Samyeli’ye de ilişkilerinin başında ‘Bi’tanem’ parçasını söylemişti. Ancak Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilisi Kerem Bürsin ile ilgili soruları duyunca Yılmaz’ın keyfi kaçtı. “Bu konulara girecekseniz olmaz” dedi.

Cem Yılmaz ilişkilerinin nasıl başladığı sorusuna espri yapıp “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde” cevabını verdi.





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